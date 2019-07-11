Экс-президента Кыргызстана Атамбаева вновь вызвали на допрос

Следственная служба МВД отправила бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву вторую повестку на допрос.

Об этом сообщили сторонники политика.

Как отмечается, сотрудники милиции доставили повестку ему домой в село Кой-Таш. Там указано, что он вызывается в Следственную службу МВД для дачи показаний в качестве свидетеля.

Первая повестка отправлена Атамбаеву 8 июля. Тогда он не явился на допрос, мотивировав это тем недоверием к правоохранительным органам и посоветовал по всем юридическим вопросам обращаться к адвокату Сергею Слесареву.

В рамках какого дела вызывается Атамбаев официально не сообщается, но адвокат Сергей Слесарев предполагает, что это связано с делом о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Юрист направил в МВД письмо о том, что его клиент вызывается на допросы незаконно, так как обладает статусом экс-президента, а решение Жогорку Кенеша о снятии неприкосновенности не имеет юридической силы.

Парламент 27 июня лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, поддержав обвинительное заключение генерального прокурора.