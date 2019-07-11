Сотрудники ГАООС и ЛХ задержали браконьера, который незаконно вел охоту на козерога. Ему грозит иск в 200 тыс. сомов

Бишкек, "Саясат. kg". Задержанным оказался местный житель села Эмгекчил Д. Б.

Сотрудники Нарынского районного Департамента сохранения биоразнообразии и особо охраняемых природных территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) задержали браконьера, который незаконно вел охоту на козерога.

Задержанным оказался местный житель села Эмгекчил Д. Б. Браконьера задержали при разделывании туш незаконно добытых 2 козерогов. При задержании также было изъято оружие.

Согласно правилам охоты, на территории Кыргызстана, охота на козерога разрешена со второй субботы августа по первое воскресенье декабря текущего года.

Незаконная охота на козерога проводилась в участке Көк Торпок в окрестности айылного округа Мин Булак Нарынского района Нарынской области. Нарушитель имел при себе огнестрельное оружие марки ИЖ-17, 32 калибра с патронами, 2 отстрелянных козерога.

По данному факту сотрудники ГАООС и ЛХ составили протокол о взыскании иска от нарушителя природоохранного законодательства КР. Материалы с вещественными доказательствами переданы в Нарынский РОВД, в последующем дело передадут в суд для взыскания штрафа в пользу государства согласно нормам нового Кодекса о проступках. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.

Согласно постановлением правительства КР от 18.08.2017 года, а также нормам Кодекса о нарушениях и о проступках, вступивших в силу с 1 января 2019 года, с браконьера будет взыскан иск за каждого козерога по 100 тыс. сомов в пользу государства. Общая сумма иска за не законный отстрел 2 голов козерога составит 200 тыс. сомов.

Пресс-служба ГАООС и ЛХ отмечает, что если нанесенный ущерб превышает 10 тыс. сомов, то в этом случае к нарушителям применяется не Кодекс о нарушениях, а Кодекс о проступках.

Согласно установленных настоящим Кодексом КР статьи 192 (нарушения правил охоты), статьи 195 (нарушения правил рыболовства) и статьи 27 (штраф) установлены следующие административное взыскание за нанесение ущерба объектам животного и растительного мира и за нарушение природоохранного законодательства:

· штраф 1 категории: для физических лиц - 10 расчетных показателей, для юридических лиц - 50 расчетных показателей;

· штраф 2 категории: для физических лиц - 30 расчетных показателей, для юридических лиц - 130 расчетных показателей;

· штраф 3 категории: для физических лиц - 55 расчетных показателей, для юридических лиц - 170 расчетных показателей;

· штраф 4 категории: для физических лиц - 75 расчетных показателей, для юридических лиц - 230 расчетных показателей;

· штраф 5 категории: для физических лиц - 100 расчетных показателей, для юридических лиц - 280 расчетных показателей;

· штраф 6 категории: для физических лиц - 125 расчетных показателей, для юридических лиц - 350 расчетных показателей;

· штраф 7 категории: для физических лиц - 150 расчетных показателей, для юридических лиц - 450 расчетных показателей;

· штраф 8 категории: для физических лиц - 175 расчетных показателей, для юридических лиц - 550 расчетных показателей.

Также, с 2017 года согласно постановлению Правительства КР установлены следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:

· За незаконное пользование марала, архара, медведя- 1 000 000 сомов;

· За незаконное пользование снежного барса- 1 500 000 сомов;

· За незаконное пользование козерога- 100 000 сомов;

· За незаконное пользование косули, туркестанской рыси или манула- 50 000 сомов.

Кроме того, в соответствии со статей 278 Уголовного кодекса КР, незаконная охота с причинением крупного ущерба наказывается штрафом в размере от 500 до 700 расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.