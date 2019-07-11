В Бишкеке обсудили организацию заседания совета генпрокуроров стран СНГ, которое состоится в октябре

Во время встречи были затронуты основные организационные вопросы подготовки к 29-му заседанию КСГП СНГ.
По приглашению генерального прокурора Кыргызстана Откурбека Джамшитова делегация Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ во главе с исполнительным секретарем Л.Ермолаевым прибыла в Кыргызстан с целью согласования организационных вопросов проведения 29-го заседания КСГП СНГ, которое состоится в Бишкеке 1 октября 2019 года.
Так, 9 июля в здании Генеральной прокуратуры состоялась встреча Джамшитова с Ермолаевым. Во время встречи были затронуты основные организационные вопросы подготовки к 29-му заседанию КСГП СНГ.
При этом, 10-11 июля состоятся заседания совместной рабочей группы Секретариата КСГП СНГ и Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики под сопредседательством исполнительного секретаря КСГП СНГ Л.Ермолаева и заместителя генерального прокурора Кыргызской Республики Дж.Джаманбаевой.
В ходе данных заседаний будут рассмотрены ряд вопросов, в том числе условия и порядок пребывания делегаций генеральных прокуратур и органов СНГ, других участников на территории Кыргызской Республики, проектов материалов и решений, сценария проведения 29-го заседания КСГП СНГ, условий участия делегации КСГП СНГ в 17-м заседании генеральных прокуроров государств-членов ШОС, которое состоится в один день с 29-м заседанием КСГП СНГ.
Бишкек (АКИpress)
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