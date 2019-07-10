Мужчина уже 15 дней находится в транзитной зоне. Кыргызстан не впускает и не выпускает его

В редакцию Kaktus.media обратилась Сагынбу Мураталиева, мать Эрлана Памирова, который находится на границе Кыргызстана и Казахстана уже пятнадцать дней.

Мужчина пытается въехать в Кыргызстан.



Напомним, Памиров в 2014 году с целью получения российского гражданства написал заявление о выходе из гражданства Кыргызской Республики. Данное заявление, в соответствии с законодательством КР, было зафиксировано в электронной базе данных ГРС и пограничной службы нашей страны. После этого Памиров выехал в Российскую Федерацию, но в России ему было отказано в получении гражданства.

25 июня 2019 года при пересечении государственной границы Кыргызской Республики на контрольно-пропускном пункте "Акжол - Автодорожный", в связи с отсутствием у Памирова гражданства КР, представители Государственной пограничной службы Кыргызстана изъяли его паспорт, который уже считается недействительным, а самого Памирова не пропустили на территорию КР.

В связи с этим он не может ни въехать в Кыргызстан, ни вернуться на территорию Казахстана и находится в транзитной зоне между двумя государствами.

"Уже пятнадцать дней мой сын находится в транзитной зоне. Мы обращались куда только можно было, везде говорят, что решить этот вопрос можно только совместными усилиями МВД, прокуратуры и погранвойск. За эти пятнадцать дней уже можно было решить все. Сейчас моего сына на границе охраняют будто он особо опасный преступник, хотя он никогда не был судим и даже не был замешан в каких-то незаконных делах. Пять дней он просидел на стульчике там, потом его пустили ночевать в какую-то комнату вместе с пограничниками. Они его кормят, иногда ему носят передачи родственники из Бишкека", - рассказывает мать Памирова.

Удивительно, что сына до этого никто не предупреждал, ведь он после отказа от гражданства приезжал в Кыргызстан раз пять точно. Да еще и голосовал на последних выборах.

Женщина обращается к вице-премьеру Алтынай Омурбековой с просьбой помочь в деле с ее сыном.

"Я надеюсь, что она, как мать, поймет меня и моего ребенка. Наша вина в том, что мы были халатны к такому важному вопросу. Но почему Кыргызстан не выдает моему сыну даже статус лица без гражданства? Уважаемая Алтынай Сейтбековна, помогите нам", - сказала Сагынбу Мураталиева.

По словам женщины, гражданство Кыргызстана Эрлану Памирову не нужно. Они будут снова пытаться получить гражданство Российской Федерации.

"Мы с супругом и остальные наши дети являемся гражданами России, так как живем там уже давно. Только Эрлан оставался гражданином Кыргызстана, и в 2014 году при первой попытке нам не удалось получить российское гражданство", - рассказывает Мураталиева.

Как только сын вернется, мы будем снова подавать на российское гражданство. После случившегося мы еще раз убедились в этом.



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