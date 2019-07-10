Аргымбаев: Коррупция в энергетической отрасли Кыргызстана процветает

Аргымбаев: Коррупция в энергетической отрасли Кыргызстана процветает

Бывший член Совета директоров ОАО "Северэлектро", а ныне гражданский активист, председатель комитета политзаключенных Сапар Аргымбаев заявил VB.KG, что на собственном примере убедился – борьба с коррупцией в Кыргызстане носит отвлекающий и избирательный характер.

Он напомнил, что в начале весны направил письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову о посреднических схемах частных энергокомпаний, которые закупают по низким тарифам у ОАО "Электрические станции" электричество, а потом зарабатывают на его перепродаже предприятиям и крупным компаниям.

- Я привел конкретные факты того, как одна частная компания вывела 100-150 млн сомов благодаря решению коррупционных чиновников. Это письмо было перенаправлено в Совет безопасности, оттуда в Госагентство по ТЭК, в итоге мне прислал отписку Госкомитет промышленности, энергетики и недропользованию. Всего у меня было 8 вопросов, но только на часть из них мне смогли ответить, ссылаясь на то, что все материалы переданы в правоохранительные органы. Но уже прошло полтора месяца и ответа нет. У нас сажают каких-то представителей местных органов власти за 100-200 тыс. сомов, а здесь фигурируют сотни млн сомов. Настолько коррупционные возможности распредкомпаний велики, что я не удивлюсь, что они умудрились на свою сторону перетянуть окружения президента, - рассказал Аргымбаев.

Собеседник заявляет, что коррупция в энергосекторе страны процветает и это выгодно нечистым на руку чиновникам.

- Изданный 29 января указ президента "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях" - мертворожденный документ, это я могу теперь с уверенностью сказать. И то, что борьба с коррупцией у нас носит избирательный характер и все больше похожа на отвлекающий маневр, - резюмировал Сапар Аргымбаев.

Пользуясь случаем редакция поинтересовалась мнением бывшего члена Совета директоров ОАО "Северэлектро" на счет недавнего назначения на должность гендиректора ОАО "Электрические станции" Таалайбека Толубаева, который, к слову, был уволен в 2017 году с этого же поста за ненадлежащее исполнение обязанностей.

- Системная коррупция требует системного решения. Когда руководителями в очень важной энергетической отрасли становятся те, кто не имеет понятия об энергетике, те, кто запятнал свою репутацию, это говорит о желании чиновников сохранить те самые "шершовские" схемы и их продолжателей, чтобы пользоваться услугами энергетической мафии в полном объеме, - заключил Аргымбаев.

Для справки:

Таалайбек Толубаев был назначен повторно на должность гендиректора ОАО "Электрические станции" 28 июня. А ранее 21 мая, как выяснилось, Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования официально в письменной форме высказался против его кандидатуры. В частности, в письме коллективу ОАО было отмечено, что Толубаев будучи гендиректором неоднократно получал выговоры. Более того, в отношении него "по незаконным действиям были возбуждены уголовные дела".



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