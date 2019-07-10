Ильзат Ахметов: «Оставшись в Кыргызстане, футболистом бы никогда не стал»

Полузащитник ЦСКА и национальной сборной России Ильзат Ахметов считает, что не стал был футболистом, если бы остался в Кыргызстане.
Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
Уроженец Кыргызстана начинал карьеру в столичной «Алге», но в 11 лет переехал в Россию, а затем поменял гражданство.
«Есть люди, которые меня ругают, но при этом не знают моей ситуации, не следили за моей карьерой. Я с 11 лет живу в России, поменял гражданство. Я здесь вырос, играл за все юношеские, молодежную сборную. У меня как такового выбора и не было — за кого выступать.
В детстве, когда я переехал в Россию, мне сказали: хочешь играть, поменяй паспорт. Я так и сделал, чтобы развивать карьеру. Так бы остался в Киргизии и работал бы кем-то. Но почти наверняка не стал бы футболистом», — сказал Ильзат Ахметов.
На данный момент Ахметов выступает за ЦСКА и национальную сборную России. В 2018 году он получил приз как лучший молодой игрок чемпионата России.
Источник: sport.akipress
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