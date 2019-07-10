Аида Салянова получает в СИЗО-1 назначенное лечение, — ГСИН

Следственно-арестованная Аида Салянова получает в СИЗО-1 назначенное лечение.

Об этом сообщили в Госслужбе исполнения наказаний.

В ведомстве напомнили, что Аида Салянова водворена в СИЗО-1 Бишкека 6 июня, прошла необходимые обследования. 15 июня консилиум врачей рекомендовал ей лечение в Национальном центре кардиологии и терапии. С 15 по 29 июня она находилась на стационарном лечение в отделении хронической сердечной недостаточности НЦКиТ.

«В настоящее время общее состояние Аиды Саляновой относительно удовлетворительное, она находится под постоянным наблюдением медицинского персонала СИЗО-1», — отметили в ГСИН.

Напомним, адвокат Аиды Саляновой Рабига Садыкова обратилась в Центр по предупреждению пыток с жалобой на состояние экс-генпрокурора в СИЗО-1. Она рассказала, что навещала свою подзащитную в СИЗО-1 вчера, 9 июля. По мнению адвоката, содержание больной Саляновой в таких условиях можно приравнивать к пыткам и жестокому обращению. Сегодня защитница направила соответствующую жалобу в ЦПП.

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