Дело ТЭЦ: Жанторо Сатыбалдиев возмутился, что его привели в наручниках, как преступника

В Свердловском районном суде сегодня, 10 июля, продолжилось судебное заседание по модернизации ТЭЦ Бишкека по уголовному делу в отношении С.Исакова, Ж.Сатыбалдиева, О.Лавровой, О.Артыкбаева, А.Калиева, С.Авазова, Ж.Назарова, Т.Бримкулова.

В начале заседания обвиняемый, экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев, возмутился, что всех обвиняемых приводят в зал судебного заседания в наручниках, как преступников.

Судья Инара Гилязетдинова сказала, что это общий порядок доставки обвиняемых в суд.

Ж.Сатыбалдиев попросил тогда донести до вышестоящих кругов просьбу, чтобы всех обвиняемых приводили без наручников. В качестве доводов он привел тот факт, что никто из проходящих по данному делу не скрывался от следствия и не собирается этого делать.

«Конвоирование тоже относится к кому-то, доведите до Генеральной прокуратуры, а она пусть потом обратится в Верховный суд. Мне заклеить рот скотчем, не задавать и не отвечать на вопросы? Вы к нам, как к узникам относитесь», — сказал Ж.Сатыбалдиев.

Судья сказала, что любой человек, в отношении которого принята данная мера, доставляется таким образом.

«Вы мне покажите, где написано в законе, что к премьер-министру должно быть особое положение?» — возмутилась И.Гилязетдинова.

«Уважаемая судья, вы от имени государства, доведите кому надо, защищать свои права мы не можем», — сказал обвиняемый.

В свою очередь адвокат Нурбек Токтакунов сказал, что надо поднять вопрос перед Верховным судом, чтобы обвиняемых хотя бы в наручниках не заводили.

Судья сказала, что выслушала всех.

Источник: www.tazabek.kg