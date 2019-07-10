Убийство 11-летнего мальчика в Сузакском районе. Подозревают его родную сестру

Рядом с телом зарезанного ребенка была найдена записка о том, что это месть

Рядом с убитым мальчиком в селе Канды Сузакского района Джалал-Абадской области обнаружили записку, в которой было написано, что ребенка убили из мести. Об этом Vesti.kg сообщили в областном УВД.

- В записке было написано: «Я отомстил тебе через твоего сына», - отметили в милиции. - Мертвого мальчика обнаружили соседи, их опрашивают. В туалете нашли окровавленную женскую и мужскую одежду, а также нож. Вместе с мальчиком дома была его родная сестра 2004 года рождения. В данный момент она проходит подозреваемой. Ее допрашивают.

По информации ведомства, родители погибшего мальчика были на работе, когда произошла трагедия. Его мама работает в детском саду села Канды, а отец - таксист. В семье есть еще трое детей.

- Соседи говорят, что это была образцовая семья, - сказали в УВД Джалал-Абадской области.

VESTI.KG