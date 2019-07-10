Сестра убитого 11-летнего мальчика отказалась жить с родственниками во время следствия

Девочку разместили в реабилитационный центр
Сестру убитого 11-летнего мальчика разместили в реабилитационный центр, где ей будет оказана психологическая помощь. Оказание правовой помощи девочке рассматривается сотрудниками отдела по поддержке семьи и детей Сузакского управления труда и социального развития совместно с полномочным представительством правительства Джалал-Абадской области.
Вместе с тем Министерство труда и социального развития сообщает, что родственники девочки были приглашены. Однако сама девочка наотрез отказалась жить с ними во время следствия.
В настоящее время по данному факту правоохранительные органы ведут следственные мероприятия.
МТСР КР
vesti.kg
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