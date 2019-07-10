В СДПК опровергли слова бывшего юриста «Медиа Форума»

«Его наняли адвокатом только по одному делу, но он его не довел до конца»

Юрист Муратбек Жапаров в штате ОАО «Медиа форум» не работал - его нанимали адвокатом только по одному делу. Об этом Vesti.kg сообщила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

- Жапаров был адвокатом только по одному делу, и то не довел его до конца, - пояснила она. - Да, действительно, он был членом партии, но юридические услуги он оказывал всего три или четыре месяца. Поэтому все, что он говорит, не соответствует действительности.

Напомним, ранее Муратбек Жапаров заявил Vesti.kg, что два года был юристом в ОАО «Медиа форум», но потом его уволили без объяснения причины. По словам Жапарова, позже он выяснил, что акционерное общество не платило за него налоги и не делало отчислений в Соцфонд.

vesti.kg