Родственники депутата Абжалиева заявляют, что его сын не управлял автомобилем, попавшим в ДТП

Родственники депутата Бишкекского горкенеша Темирлана Токобекова заявили «Азаттыку», что он не виновен в ДТП, унесшем жизни четырех человек.
Мужчина, представившийся Каныбеком Жакшыбаевым сообщил, что Токобеков не был за рулем, а находился на пассажирском сиденье.
Темирлан Токобеков – младший сын депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева.
УВД Иссык-Кульской области отмечает, что автокатастрофа произошла рано утром 7 июля в селе Бактуу-Долоноту. Там столкнулись автомобили BMW Х7 и Lexus ES. Жертвами автокатастрофы стали 4 человека.
Директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков сообщил «Азаттыку», что в медучреждение поступил пациент Темирлан Токобеков. У него диагностировано сотрясение мозга и перелом таза, но его жизни ничто не угрожает.
Ранее близкие погибших обратились в «Азаттык» и заявили, что автомобилем BMW X7 управлял 25-летний Темирлан Токобеков – сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева. По их мнению, предпринимаются попытки выставить виновным водителя «Лексуса».
Азаттык
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