Шел на трудовую практику. За смерть пятиклассника уволили директора школы

Однако Т.Шадыканова поручила привлечь школьников к определенным работам.

Директор Новониколаевской школы-гимназии Т.Шадыканова освобождена от занимаемой должности, сообщили в Жайылском районном отделе образования.

По его данным, базисным учебным планом не предусмотрена трудовая практика учащихся. Однако Т.Шадыканова поручила привлечь школьников к определенным работам.

Пятиклассник Н.О., направляясь в школу на трудовую практику, погиб в результате автонаезда 9 июля.

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