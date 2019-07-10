В ДТП, в котором обвиняют кыргызстанца, погиб сын российского миллиардера

Гражданина Кыргызстана обвинили в резонансном ДТП, произошедшем в Москве.

Об этом 24.kg сообщил руководитель портала KGinfo.ru Асилбек Эгембердиев.

По его словам, в резонансном ДТП в Москве обвиняют 22-летнего кыргызстанца А.И.

8 июля в ДТП в столице России на Фрунзенской набережной столкнулись мотоциклист и такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин КР.



9 июля Таганский районный суд Москвы на два месяца арестовал подозреваемого в совершении ДТП. Кыргызстанец работал таксистом. Ему предъявлено обвинение в совершении ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека. Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным российских СМИ, таксист тронулся на зеленый сигнал светофора, мотоциклист не успел проскочить и на огромной скорости протаранил автомобиль такси, в результате оба транспортных средства загорелись. Позже мотоциклист от полученной травмы скончался. Погибшим мотоциклистом оказался сын миллиардера Владимира Маругова Александр. Сам таксист отделался ушибами и ссадинами.

«Адвокат гражданина Кыргызстана заявил, что в деле очень много непонятного, все покажет экспертиза. Из видеосъемки не до конца понятно, вопросов много, мы пойдем с ходатайством в суд», — сказал Асилбек Эгембердиев.

Владимира Маругова называют колбасным королем России. Он владелец целого ряда предприятий по производству колбасы.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/123072/