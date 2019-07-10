Принудительный привод в МВД? Атамбаев сообщил, что готов ко всему

Он сказал, что не пустит оперативных сотрудников милиции к себе домой.
Алмазбек Атамбаев заявил, что готов ко всему, если МВД намерено обеспечить его принудительный привод на допрос.
Он сказал, что не пустит оперативных сотрудников милиции к себе домой.
«Почему я обязан к себе домой пускать? Я пущу только того, кто близок мне. Тем более, их не интересует правда. У них задача - чтобы Атамбаев замолчал. Тогда они думают, что все замолчат», - сказал он 9 июля в Кой-Таше.
Бишкек (АКИpress)
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