Принудительный привод в МВД? Атамбаев сообщил, что готов ко всему

Он сказал, что не пустит оперативных сотрудников милиции к себе домой.



Алмазбек Атамбаев заявил, что готов ко всему, если МВД намерено обеспечить его принудительный привод на допрос.

Он сказал, что не пустит оперативных сотрудников милиции к себе домой.

«Почему я обязан к себе домой пускать? Я пущу только того, кто близок мне. Тем более, их не интересует правда. У них задача - чтобы Атамбаев замолчал. Тогда они думают, что все замолчат», - сказал он 9 июля в Кой-Таше.

Бишкек (АКИpress)