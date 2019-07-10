В Оше обсудили предупреждение коррупционных проявлений в системе МВД

В городе Ош 8 июля прошла конференция на тему: «Предупреждение коррупционных проявлений в системе МВД».

Как сообщила пресс-служба МВД, основная цель данного круглого стола — совместные действия по профилактике коррупции в органах внутренних дел.

Модераторами выступили советник министра внутренних дел по вопросам противодействия коррупции Жангабылов Нурбек Кемелович, начальник отдела УПОМС МВД Дубанаев Бакыт Садырбекович.

На круглом столе представители всех сторон остановились на проводимой работе по вопросам профилактики и недопущения проявлений признаков системной коррупции в основных сферах жизни.

Также они остановились на проблемных вопросах возникновения коррупции, на местах и меры по их предотвращению. Представители международных организаций ознакомили присутствующих со своими исследованиями о признаках проявления коррупции и своих опытах и поделились методами борьбы с ними.

После обсуждений и высказываний различных мнений была принята единая резолюция.

Основная цель проведения круглого стола была акцентирована на принципы открытого взаимодействия.

Бишкек (АКИpress)