Манас Арабаев может сбежать?

Юрист считает, что иначе ему просто не стоило сотрудничать со следствием – в кыргызском законодательстве это не дает почти никаких выгод

Покинув СИЗО и оказавшись под домашним арестом, бывший заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев может просто исчезнуть. Таким предположением с Vesti.kg поделился доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев.

- У нас уже есть несколько прецедентов, - отметил он. – Например, председатель военного суда Нурланбек Ашимбеков, который вымогал 50 тыс. долларов в деле по событиям 7 апреля. Судья Октябрьского суда Эрнис Чоткараев, который занимался фальсификациями по административным штрафам.

Юрист напомнил, что в отличие от США, в Кыргызстане сделка со следствием дает не так уж много плюсов. Если за океаном обвиняемого могут даже освободить от ответственности, то у нас – только изменить меру пресечения на домашний арест, а при назначении наказания снизить его на одну категорию, если только речь идет не о тяжком или особо тяжком преступлении.

- Но в его случае категория будет та же самая, - продолжает Осмоналиев. – Срок чуть сократят. Так что для Арабаева это только возможность скрыться, если правоохранительные органы не будут «бдеть».

Профессор напомнил, что даже показания Арабаева против Раисы Атамбаевой еще нужно проверить. Если же это окажется обычным оговором, то причина изменения меры пресечения станет яснее ясного – развязать ему руки.

- Сейчас Манас Арабаев важнейший фигурант, на основании показаний которого многое строится, - сказал Кайрат Осмоналиев. – При этом я почти уверен, что информация о супруге экс-президента не подтвердится. Два года назад я сталкивался с этим делом. «Уши и хвост» Раисы Атамбаевой там не торчали, а вот самого Манаса Арабаева и его высокого покровителя – сколько угодно.

А вот бывший председатель Верховного суда Курманбек Осмонов его опасения не разделяет.

- Ни в коем случае он не сможет повлиять на следствие, - уверил он Vesti.kg. – Как? Он не на должности, под следствием. Прежние связи не сработают. И не сбежит никуда, это не в его интересах. Он продолжит работать со следствием, никуда не денется.

Напомним, 5 июля 2019 года Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения бывшему заведующему отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасу Арабаеву с содержания под стражей на домашний арест.

15 мая 2018 года Манаса Арабаева, которого называли «куратором судебной системы Атамбаева», уволили с должности заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента КР.

В апреле 2018 года депутат Тынчтык Шайназаров заявил, что Манас Арабаев вмешивается в деятельность судебной системы.

2 июня 2019 года его задержали и водворили в СИЗО ГКНБ по подозрению в злоупотреблении должностным положением в интересах неких групп, осуществлявших рейдерский захват объектов иностранных предпринимателей. Арабаеву предъявили обвинения по статье «Коррупция».

Несколько дней назад в фильме телеканала «Ала-Тоо-24» «Тени: Близкие люди Атамбаева, покусившиеся на имущество инвесторов» Манас Арабаев рассказал о том, как супруга экс-президента Раиса Атамбаева просила оказать содействие в разрешении судебного процесса в отношении строительной компании БЛС и требовала «не трогать» судью Эльвиру Джаркееву, в отношении которой сегодня возбуждены два уголовных дела.

Пресс-секретарь партии СДПК Кундуз Жолдубаева назвала передачу «сливом», сделанным специально перед митингом в поддержку Алмазбека Атамбаева.





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