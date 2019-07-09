В Екатеринбурге бастуют кыргызстанцы, работающие водителями маршруток

Маршрутчики требуют поднять тариф
В Екатеринбурге водители маршруток вышли на забастовку. Об этом сообщает издание «Европейско-Азиатские новости» со ссылкой на директора транспортной компании «Восток» Алексея Карпычева.
«Дело в том, что летом пассажиропоток упал: люди уезжают на отдых, студенты и школьники не учатся, а зарплата водителей зависит от количества перевезенных пассажиров. Поэтому они требуют поднять себе тариф», - сказал Карпычев журналистам.
Как передает издание, директор отметил, что бастуют только уроженцы Кыргызстана, уроженцы Узбекистана и Таджикистана вышли на работу. «Пути выхода из сложившейся ситуации пока не найдены», - посетовал он.
В пресс-службе горадминистрации ситуацию прокомментировали несколько иначе.
«По информации руководителя транспортного предприятия, автобусы не вышли на маршрут в связи с техническими вопросами. Сейчас все они решены, и все машины на маршрутах», - заявили в мэрии.
Vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!