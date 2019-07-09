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В Екатеринбурге бастуют кыргызстанцы, работающие водителями маршруток

Маршрутчики требуют поднять тариф

 

В Екатеринбурге водители маршруток вышли на забастовку. Об этом сообщает издание «Европейско-Азиатские новости» со ссылкой на директора транспортной компании «Восток» Алексея Карпычева.

 

«Дело в том, что летом пассажиропоток упал: люди уезжают на отдых, студенты и школьники не учатся, а зарплата водителей зависит от количества перевезенных пассажиров. Поэтому они требуют поднять себе тариф», - сказал Карпычев журналистам.

 

Как передает издание, директор отметил, что бастуют только уроженцы Кыргызстана, уроженцы Узбекистана и Таджикистана вышли на работу. «Пути выхода из сложившейся ситуации пока не найдены», - посетовал он.

 

В пресс-службе горадминистрации ситуацию прокомментировали несколько иначе.

 

«По информации руководителя транспортного предприятия, автобусы не вышли на маршрут в связи с техническими вопросами. Сейчас все они решены, и все машины на маршрутах», - заявили в мэрии.

 

 

 
Vesti.kg

           

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