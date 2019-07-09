В ряде населенных пунктов до 12 июля отключен газ. Проверьте, нет ли вашего адреса в списке

В некоторых населенных пунктах Кыргызстана до 12 июля отключен природный газ.
Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:
— с 8 по 9 июля в Оше по улицам Мамырова, Кирова, Атабаева, И.Закирова, Ферганская;
— 9 июля в Оше по улице Кутсимилова;
— с 9 по 12 июля в Бишкеке по улицам Куренкеева, Малышева, Илийский переулок, переулок Беломорский; Первомайский район БЧК, река Ала-Арча, Биримдик, Можайского, Саадаева, переулок Ак-Тилек, Дорожный, Карагачевая, Дачная, жилые массивы «Колмо», «Салам Алик», Щербакова.
— с 9 по 10 июля в селе Маевке по улице Молодой Гвардии от улицы Восточной до улицы Тепличной;
— с 10 по 12 июля в Бишкеке по улицам: Жибек Жолу, Алма-Атинская, БЧК, пер.Табачная, Суюмбаева, переулок Авангардный;
— с 10 по 12 июля в Бишкеке в 7 микрорайоне доме 28;
— с 10 по 11 июля в селе Лебединовке по улице Горького, переулку Веселому, проспекту Победы, улице Октябрьской.
Отмечается, что ремонтные работы проводятся с целью обеспечить безопасность потребителей и безаварийную работу оборудования.
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