В ряде населенных пунктов до 12 июля отключен газ. Проверьте, нет ли вашего адреса в списке

В некоторых населенных пунктах Кыргызстана до 12 июля отключен природный газ.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:

— с 8 по 9 июля в Оше по улицам Мамырова, Кирова, Атабаева, И.Закирова, Ферганская;

— 9 июля в Оше по улице Кутсимилова;

— с 9 по 12 июля в Бишкеке по улицам Куренкеева, Малышева, Илийский переулок, переулок Беломорский; Первомайский район БЧК, река Ала-Арча, Биримдик, Можайского, Саадаева, переулок Ак-Тилек, Дорожный, Карагачевая, Дачная, жилые массивы «Колмо», «Салам Алик», Щербакова.

— с 9 по 10 июля в селе Маевке по улице Молодой Гвардии от улицы Восточной до улицы Тепличной;

— с 10 по 12 июля в Бишкеке по улицам: Жибек Жолу, Алма-Атинская, БЧК, пер.Табачная, Суюмбаева, переулок Авангардный;

— с 10 по 12 июля в Бишкеке в 7 микрорайоне доме 28;

— с 10 по 11 июля в селе Лебединовке по улице Горького, переулку Веселому, проспекту Победы, улице Октябрьской.

Отмечается, что ремонтные работы проводятся с целью обеспечить безопасность потребителей и безаварийную работу оборудования.

Элгезит