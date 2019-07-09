«После падения автомобиля в реку, никого не было, никто поисковые работы не проводил», — свидетель гибели семьи Молдакуна Абдылдаева

Для проведения поисково-спасательных работ супруги и сына Молдакуна Абдылдаева привлечены более 100 спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Также стала известна марка автомобиля, на которой 30 июня ехали руководитель аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области, его супруга, сын, внучка и водитель — машина марки «Ssang Yong Kyron».

На сегодняшний день найдены тела М.Абылдаева, его водителя Бакыта Абдылдаева и внучки Софьи Борукеевой. Похороны водителя прошли в селе Кок-Жар. М.Абдылдаева и его внучку в последний путь проводили 6 июля в Кара-Жыгаче.

В беседе с корреспондентом Turmush житель села Кызыл-Ой Суусамырского айыл Жайылского района Кубат Эмилбеков, который стал очевидцем падения автомобиля в реку Кокомрен, рассказал некоторые подробности произошедшего.

По его словам, утром того дня вместе с односельчанами и ребенком он ехал на празднование 130-летия Каба уулу Кожомкула.

«В ущелье в районе Кызыл-Ой автомобиль, похожий на внедорожник, совершил обгонный маневр и уехал вперед. Уступил ему дорогу, ехал позади него на расстоянии примерно 150 метров. Неожиданно автомобиль выезжает на горку с песком и падает в реку. В начале он держится на плаву, течением его оттаскивает к середине реки. В это время из машины показался парень в красной футболке, он держался за машину. Но ее начало уносить течением. Мы кричали ему:

«Взбирайся наверх, взбирайся наверх». Услышал он нас или нет, даже не знаю… Когда автомобиль начал тонуть, парень отпустил и его унесло течением. Он пытался плыть, но то уходил под воду, то появлялся вновь на поверхности. Мы побежали следом за ними по берегу. Пока бежали, кричали, чтобы он хватался за что-нибудь, но он ушел под воду. Мы побежали вниз по течению и увидели, как на поверхности воды плыли колеса от автомобиля, какие-то бытовые предметы… Вернулись к месту, где последний раз видели машину, но ничего не смогли увидеть. Затем поехали в местность Каракол, где находились сотрудники милиции. Сразу же сообщили им, что автомобиль упал в реку, что в нем находились люди, но неизвестно, кто именно», — сообщает он.



Возвращаясь вечером после празднования с Суусамыра, как рассказывает Эмилбеков, на участке дороги, где автомобиль упал в реку, никого не было, поисковые работы никто не проводил.

«На этом участке дороги часто происходят аварии. Жители нашего села попали в ДТП — тело одного тогда нашли, второго нет. Было и другое ДТП, когда машина упала в реку. Их тела так не нашли…», — рассказал Кубат.

Вместе с Кубатом в автомобиле находился Байызбек Абакиров. Он сообщил, что после падения автомобиля в реку парень преодолел около 15-25 метров, начал плыть.

«Автомобиль ехал на скорости 60 км, мы двигались на скорости 30 км. Нам не удалось помочь им… Машина, предположительно, упала с высоты 6 метров. Затем мы поехали и сообщили милиционерам. Это очень опасный участок дороги… Необходимо установить ограждения и предупредительные знаки», — сказал он.

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