Шальная пуля. Подробности убийства кыргызстанца в Аланье

В турецких СМИ 7 июля появилась информация об убийстве в Аланье 23-летнего гражданина Кыргызстана.

По сообщениям «Азаттык» убийство 23-летнего Муктарбека произошло 7 июля утром. Из-за раннего времени на улице было мало людей. Орхан Кая, сотрудник агентства «Атлант», по контракту с которым работал кыргызстанец, рассказал, что поехал на место сразу после получения информации.

«Кыргызский парень утром пошел на остановку, чтобы ехать на работу. В этот момент из кафе напротив вышел подозреваемый мужчина. Он прицелился и выстрелил в мужчину турецкой национальности, который стоял у обочины, но пуля попала в кыргызского парня. Все это запечатлели камеры видеонаблюдения. Погибший ни в чем не виноват, он умер из-за проклятой пули. Мы – агентство и гостиница, в которой он работал – не оставим преступника в покое и потребуем самого строгого наказания. Потому что Муктарбек был хорошим сотрудником и отличным человеком», — сказал Кая.

Прохожие, увидевшие лежащего в луже крови Муктарбека, вызвали врачей и полицию. Но он скончался до приезда медработников.

Прокуратура Аланьи возбудила уголовное дело по факту убийства. В качестве подозреваемого задержан 40-летний местный житель. Как предполагается, он пытался скрыться с места происшествия и выехать из города.

Как сообщило «Азаттыку» руководство гостиницы, где работал Муктарбек, согласно трудовому договору в Турции, родным погибшего мигранта будет выплачена сумма, равная его заработной плате за время, на которое заключен договор. Соглашение с Муктарбеком было заключено до октября этого года.

В Анталью Муктарбек приехал с супругой всего полтора месяца назад.

Глава Ассоциации частных агентств по трудоустройству Шерболот Обозов отметил, что агентства обязаны проводить разъяснительную работу с мигрантами, выезжающими за рубеж.

«Для каждого мигранта перед выездом через агентства мы проводим разъяснительные тренинги. Гражданам со дня предоставления резюме и получения визы предоставляется информация о Турции. Каждое агентство должно рассказать о менталитете местного населения и условиях проживания в Турции. Никто не желает, чтобы мигранты участвовали в конфликтах или с ними происходили несчастные случаи. Потому что Турция много чем отличается от Кыргызстана, мы даже советуем там пропускать машины и только после этого переходить дорогу», — отметил Обозов.

Гостиница, в которой работал Муктарбек, полностью взяла на себя расходы по доставке его тела на родину. Об этом «Азаттыку» сообщила директор агентства «Атлант» Назира Сактанбекова.

«Расходы на доставку тела покойного в Кыргызстан и по возвращению его супруги полностью оплатит гостиница, в которой он работал. Мы ожидаем, что в понедельник вернется вдова, а во вторник прибудет груз 200», — рассказала Сактанбекова.

Как отмечается, тело кыргызстанца отправят на родину после завершения судебно-медицинской экспертизы и следственных действий.

По официальным данным, в Турции зарегистрировано более 25 тысяч граждан Кыргызстана. Большинство из них учится или работает в Стамбуле, Анкаре и Анталье. В летний сезон число кыргызстанцев в Турции увеличивается.

В 2018 году из Турции в Кыргызстан было отправлено около 15 грузов 200. По сравнению с 2017-м, в 2018 году этот показатель выше в два раза. Основной причиной смерти людей были болезни, но регистрировался и суицид.

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