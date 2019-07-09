Болот Шамшиев был не против, чтобы обвиняемого в угоне его автомобиля, отпустили под домашний арест

Пресс-служба ГСИН сделала заявление относительно смерти 25-летнего подозреваемого в угоне машины Болота Шамшиева.

Об этом сообщила редакция vb.kg.

В ведомстве пояснили, что на момент смерти Юрий Ликов находился уже не в их юрисдикции.

Как выяснилось, обвиняемый скончался именно после того судебного процесса, где рассматривалась его мера пресечения.

Согласно постановлению Свердловского районного суда, 2 июля за день до остановки сердца обвиняемого прошло заседание под председательством судьи Жыпары Сабыровой об изменении меры пресечения для него.

С ходатайством выступил адвокат Юрия Ликова – суд просили изменить меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Его поддержал и сам потерпевший Болот Шамшиев. Против выступил гособвинитель.

В пресс-службе ГСИН также уверяют, что обвиняемый Ликов еще 2 мая был переведен в ИК-47, а оттуда госпитализирован в институт кардиологии.

Однако, напомним, жена погибшего говорит о том, что ее муж так и не был госпитализирован за все время содержания в СИЗО-1.

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