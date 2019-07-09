На портале госуслуг можно проверить действительность документов на авто

На портале электронных услуг ГРС portal.srs.kg внедрена новая функция онлайн проверки на действительность документов о регистрации транспортного средства, самоходной транспортной машины и оборудования.
Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.
По ее данным, эта возможность позволит при осуществлении сделок купли-продажи автомототранспортного средства проверить на действительность выданный документ.
При отображении данных система подтверждает его регистрацию в реестрах ГРС. Услугой можно воспользоваться без авторизации пользователя.
Источником для формирования сведений сервиса является автоматизированная информационная система «Регистр транспортных средств». Для проверки необходимо выбрать тип регистрационного документа, ввести его серию и номер.
«Кроме того, на портале можно проверить дату прохождения тестирования курсантом, получить выписку по транспортному средству, попробовать найти владельца авто. Можно также проверить наличие транспортного средства и штрафы», — подчеркнули в ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/122942/
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