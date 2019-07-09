Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в МВД

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева 8 июля вызвали на допрос в Министерство внутренних дел (МВД) КР.

Как сообщила «Азаттыку» представитель пресс-службы ведомства Карима Аманкулова, он приглашен в качестве свидетеля.

Повестку на допрос сотрудники милиции доставили в дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. В документе сказано, что он приглашен на допрос в Следственную службу МВД, который назначен на 9 утра вторника, 9 июля.

Однако бывший глава государства заявил журналистам, что не намерен отправляться на допрос, пояснив, что не доверяет нынешней власти, которая творит беззаконие. Вопросы же он предложил переадресовать своему юридическому представителю Сергею Слесареву.

Министерство внутренних дел КР в начале 2019 года начала расследовать возобновленное уголовное дело по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. ​

Жогорку Кенеш 27 июня лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности.