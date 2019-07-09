В Кыргызстан с рабочим визитом прибыли эксперты института окружающей среды Финляндии

Бишкек, "Саясат. kg". В Кыргызстан с рабочим визитом прибыли эксперты института окружающей среды Финляндии (SYKE).

Директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республике (ГАООС и ЛХ) Абдыкалык Рустамов встретился с экспертами института окружающей среды Финляндии во главе Ари Мякель.

На встрече директор ГАООС и ЛХ А. Рустамов поблагодарил правительство Финляндии за поддержку в рамках реализации предыдущих проектов и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимовыгодное двухстороннее сотрудничество в целях закрепления достигнутых результатов, а также решения новых задач в связи с запуском очередной фазы проекта “KGZ-ВОДА III».

“Вопросы, касающиеся качества воды и соответствующих экосистем водных объектов всегда очень актуальны. Финляндия-это страна тысячи озер и конечно имеет колоссальный опыт в области охраны и экологического мониторинга водных объектов. Кыргызстан тоже славиться своими уникальными горными озерами и конечно, аналогичные вопросы, связанные с мониторинга качества этих водных объектов для нашей страны более чем актуальны”,- заявил глава ГАООС и ЛХ А. Рустамов.

Ари Мякель поблагодарил главу ГАООС и ЛХ Абдыкалыка Рустамова за теплый прием и поддержку в рамках реализации проекта «KGZ-ВОДА/Иссык-Куль» и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках следующей фазы проекта “KGZ-ВОДА III», которое было одобрено правительством Финляндии.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам повышения потенциала и технической помощи для экологических лабораторий ГАООС и ЛХ, а также обсудили мероприятия, направленные на разработку новой фазы проекта “KGZ-ВОДА III», начало процесса реализации, который намечен на 2020 год.

Необходимо отметить, что новая фаза будет ориентирована на расширение и углубление мониторинга качества воды в Кыргызстане с акцентом на южные регион страны, повышение потенциала региональных лабораторий, в частности экологической лаборатории, которая находится в г. Ош, а также оптимизацию процесса управления экологическими данными (качество поверхностных вод).