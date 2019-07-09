Бишкек, "Саясат. kg". Детский реабилитационный центр “Умут-Надежда” – это общественная, благотворительная организация, целью которой является инклюзия детей с ОВЗ, которые остались за бортом существующей системы образования.
Основатели детского реабилитационного центра «Умут-Надежда» Игорь Шелике, Карла-Мария Шелике, а также ряд сотрудников центра награждены Почетной грамотой Министерства труда и социального развития КР, сообщает пресс-служба ведомства.
Вручая грамоты, министр Улукбек Кочкоров поблагодарил за неустанный труд и заверил, что со стороны Министерства будет оказана всесторонняя поддержка в реализации намеченных проектов. Он также проинформировал, что в настоящее время совместнос Германским обществом по международному сотрудничеству GIZ разрабатывается проект по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья с дальнейшим трудоустройством. Запустить проект по всей республике планируется осенью текущего года.
В свою очередь, Карла-Мария Шелике рассказала реальную жизненную историю, которая побудила открыть реабилитационный центр, где дети с тяжелыми заболеваниями получают не только реабилитационные услуги, но и с помощью взрослых осваивают жизненные навыки.
Для информации: Детский реабилитационный центр “Умут-Надежда” – это общественная, благотворительная организация, целью которой является инклюзия детей с ОВЗ, которые остались за бортом существующей системы образования. На данный момент ДРЦ работает в следующих направлениях:
- Консультация родителей, педагогов и терапевтов по вопросам терапии, организации и работе групп взаимопомощи;
- Организация и предоставление подходящих помещений для проведения лечебно-педагогической и терапевтической работы;
- Обучение специалистов на специализированных семинарах по лечебной педагогике для работы и терапии детей с множественными, различными формами ограниченных возможностей здоровья.
МТСР КР
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