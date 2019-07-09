Правительство увеличило сроки оформления виз КР из-за согласования с ГКНБ

Правительство увеличило сроки оформления электронных виз Кыргызской Республики с трех до пяти рабочих дней.
Постановлением правительства, которое 28 июня 2019 года подписал премьер М.Абылгазиев, внесены в Инструкцию о порядке оформления и выдачи виз Кыргызской Республики внесены соответствующие поправки:
- в пункте 9 слова "3 рабочих дня" заменить словами "5 рабочих дней";
- в абзаце первом пункта 42 цифру "2" заменить цифрой "4".
Справка:
Пункт 9. Сроки оформления, выдачи и продления виз составляют не более 7 рабочих дней и 5 рабочих дней - для электронных виз с даты получения всех предусмотренных настоящей Инструкцией документов, оформленных надлежащим образом.
Пункт 42. Заявка на оформление электронной визы согласовывается с органом национальной безопасности, в течение 4 рабочих дней, посредством ИС.
…
По результатам проверки орган национальной безопасности направляет электронное уведомление в Консульскую службу об отсутствии оснований, препятствующих для получения заявителем электронной визы, либо о нецелесообразности в выдаче электронной визы.
В случае непредставления ответа органом национальной безопасности в указанные сроки, заявка считается согласованной положительно.
Бишкек (АКИpress)
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