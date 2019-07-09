Летом в Кыргызстане планируется обучить предпринимателей по методологии Гарвардского университета

С 29 июля по 3 августа планируется проведение пилотной Программы ЭМПРЕТЕК для обучения предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, программа нацелена не только на повышение их потенциала, но и на формирование предпринимательского отношения к бизнесу, развитие качеств предпринимателя-лидера, способных обеспечить не только выживаемость, но и рост своего бизнеса, и таким образом повысить занятость и доходы населения.
«6-дневный семинар-практикум проводится сертифицированными международными тренерами ЭМПРЕТЕК по методологии Гарвардского университета. Проведенные исследования показали, что существует ряд ключевых предпринимательских навыков, характерных для успешных предпринимателей. Данные навыки могут быть усилены посредством соответствующей диагностики и тренировки, что и является целью семинара ЭМПРЕТЕК», - говорится в сообщении.
tazabek.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!