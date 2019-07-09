Летом в Кыргызстане планируется обучить предпринимателей по методологии Гарвардского университета

С 29 июля по 3 августа планируется проведение пилотной Программы ЭМПРЕТЕК для обучения предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, программа нацелена не только на повышение их потенциала, но и на формирование предпринимательского отношения к бизнесу, развитие качеств предпринимателя-лидера, способных обеспечить не только выживаемость, но и рост своего бизнеса, и таким образом повысить занятость и доходы населения.

«6-дневный семинар-практикум проводится сертифицированными международными тренерами ЭМПРЕТЕК по методологии Гарвардского университета. Проведенные исследования показали, что существует ряд ключевых предпринимательских навыков, характерных для успешных предпринимателей. Данные навыки могут быть усилены посредством соответствующей диагностики и тренировки, что и является целью семинара ЭМПРЕТЕК», - говорится в сообщении.

tazabek.kg

