Средний балл по ОРТ в этом году превысил 123 балла

Средний балл по Общереспубликанскому тестированию в этом году в Кыргызстане превысил 123 балла.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Отмечается, что с учетом дополнительного тура средний балл по ОРТ составил 123,3 балла. В 2018-м средним значением стало — 119,4 балла.

В текущем также году увеличилось число школьников, сдавших тестирование.

Всего в ОРТ приняли участие 44 тысячи 289 учащихся, более 62 процентов преодолели пороговые 110 баллов. Тогда как в 2018 году пороговый балл преодолели 57 процентов учащихся, а четыре года назад – всего 47 процентов.

Важной тенденцией последних двух лет, как считают в Минобразования, стало увеличение числа школьников из региональных школ, набравших пороговый балл. Около 60 процентов золотых сертификатов в 2019 году взяли региональные школы. Первенство на ОРТ принадлежит школьнику из Джалал-Абада.

Отметим, что сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» прошло награждение выпускников школ республики, получивших наивысшие баллы по результатам Общереспубликанского тестирования. На встречу с президентом пригласили 52 обладателей золотых сертификатов и 13 лучших выпускников региональных учебных заведений. Всем им подарили смартфоны.

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