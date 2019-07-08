Советница мэра Бишкека, Гуля Алмамбетова, снова выразилась матом

Советница мэра Бишкека, Гуля Алмамбетова, выразила свое мнение о Раиме Матраимове и его сторонниках у себя в Твиттере не самым цензурным образом.
Напомним, что советница мэра ранее уже выражала свое мнение на своей странице в Твиттере матом: она посылала «на*уй» депутата от фракции «Республика-Ата Журт» Махабат Мавлянову за ее призыв не надевать кыргызским невестам откровенные свадебные платья.
Исчточник: limon.kg
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