16 июля в Верховном суде собираются пересмотреть дело Текебаева

16 июля этого года Верховный суд пересмотрит уголовное дело лидера политической партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

Об этом Kaktus.media сообщила юрист Таалайгуль Токтакунова.



Как стало известно, обозначен ряд моментов, которые полностью опровергают предъявленное Омурбеку Текебаеву и экс-главе МЧС Дуйшенкулу Чотонову обвинение в коррупции.

По информации юристов, Леонид Маевский никогда не снимал со своего счета в банке "ВТБ 24" $1 млн. Ранее Маевский заявлял, что деньги частями - $300 тыс. и $700 тыс. - с мая по июль 2010 года он снимал для передачи в виде взятки за контрольный пакет акций компании MegaCom. Но его охранник Сергей Кутуков никаких денег ни Омурбеку Текебаеву, ни Дуйшенкулу Чотонову не привозил. Он сам подтвердил, что в Бишкек в июле 2010 года не приезжал.



Напомним, Первомайский райсуд Бишкека приговорил Омурбека Текебаева к восьми годам с конфискацией имущества и запретом занимать госдолжности в течение пяти лет. Он обвиняется в получении взятки в $1 млн по делу компании "Мегаком". Городской и Верховный суды оставили решение в силе.

Адвокаты уже подавали ходатайство на пересмотр дела, но 6 июня 2018 года Генпрокуратура посчитала, что оснований нет.

25 декабря экс-президент Роза Отунбаева подала прошение о помиловании Текебаева в адрес президента. Его поддержали шесть лидеров фракций и передали в комиссию по помилованию. Но комиссия при президенте в итоге не стала его рассматривать. 3 мая Верховный суд решил оставить приговор в силе, убрав только строку "с конфискацией".



Адвокаты Омурбека Текебаева обратились в Генеральную прокуратуру с ходатайством о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам - в связи со вступлением в силу новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Так, новым дополнением стало то, что к защите Текебаева привлекалась общественный защитник - адвокат Эльмира Чоноева, но ее лишили лицензии. Ее участие в процессе было признано незаконным комиссией по этике.

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