Смерть уроженца Нигерии возле ЦУМа. Показания девушки, с которой в прямом эфире общался задержанный на момент конфликта

Свидетельница настаивает, что инцидент спровоцировал иностранец

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по факту нанесения тяжких телесных повреждений гражданину Т.А. возле ЦУМа, была установлена и опрошена



свидетельница С.К. 1994 года рождения, уроженка Джалал-Абадской области, которая на момент конфликта была в прямом эфире с подозреваемым К.Э. в социальных сетях.

В своих показаниях С.К. рассказала о том, что действительно является давней подругой задержанного К.Э., с 2017 года поддерживают непрерывную дружескую связь.



С.К. пояснила следующее:

«По поводу 2 июля 2019 года могу пояснить, что задержанный К.Э. примерно в 16:00 часов вел прямой эфир в социальных сетях, где показывал здание ГУМа с внешней стороны. В прямом эфире ещё сидели несколько его друзей из Москвы, которые просили показать торговый центр. К.Э. показывал в прямом эфире все вокруг ГУМа. Тем временем я услышала нецензурную лексику. На мой вопрос: «Что случилось?» К.Э. сказал, что какой-то иностранец выражается в его адрес нецензурной бранью! Я в свою очередь посоветовала ему не обращать внимания и следовать своему маршруту, что К.Э. и сделал далее. Но на момент, когда он дошел до ЦУМа, я услышала опять тот же голос, и говорил он уже грубо: «Ты что меня на видео снимаешь?». На что К.Э. ответил: «Успокойся, брат! Я тебя не снимаю!». Но тот стал ещё что-то грубо и громко говорить, и К.Э. ударил его. И сразу прямой эфир закрылся. Но могу с уверенностью сказать, что К.Э. не говорил в

сторону незнакомца, как позже выяснилось гражданину Нигерии Т.А., каких-либо грубых и оскорбительных слов касаемо его национальности или же расы».

В настоящее время Следственной службой УВД Свердловского района Бишкека продолжается досудебное производство.

Пресс-служба ГУВД Бишкека



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