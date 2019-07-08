Жениш Молдокматов: Убитый в Екатеринбурге экс-глава кыргызской диаспоры не был связан с криминалом

Камчыбек Каримов, напротив, помогал соотечественникам бороться с бандитами
В Екатеринбурге 3 июля убили бывшего лидера кыргызской диаспоры Камчыбека Каримова. По данным российских СМИ, неизвестные дважды выстрелили в кыргызстанца возле его дома. Каримов погиб. Известно, что он имел свой бизнес и торговал на рынке «Таганский ряд».
Между тем некоторые пользователи Сети предположили, что Каримов мог быть связан с криминалом, вследствие чего и был убит.
Vesti.kg обратились к председателю политической партии «Замандаш» Женишу Молдокматову, который непосредственно работает с соотечественниками за рубежом.
- Камчыбек более 20 лет был мигрантом, возглавлял кыргызскую диаспору в Екатеринбурге, - сказал Молдокматов. - В этом городе проживает очень много кыргызстанцев. Каримов был честным, трудолюбивым человеком. Он не был связан с криминалом. Наоборот, помогал нашим соотечественникам бороться с этим. Бывают такие случаи, когда наши же граждане, связанные с криминальными элементами, выезжают из Кыргызстана и «грузят» соотечественников, которые работают в России. Камчыбек помогал кыргызстанцам, которые оказались в подобной ситуации. Он честно работал с местной властью. Убийство не было связано с криминалом. Это было ограбление. Ведется расследование. Пока трудно что-либо сказать по данному делу.
vesti.kg
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