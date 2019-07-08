Кыргызстанца похитили и держат в заложниках в Таджикистане?

В Баткене без вести пропал 27-летний парень. Милиция проверяет версию местных жителей
Отечественные СМИ распространили информацию о том, что 27-летний житель села Достук Баткенского района Газыбек Козубеков пропал. Со ссылкой на местных жителей сообщается, что молодого человека якобы похитили таджикистанские партнеры и держат его в заложниках.
Vesti.kg обратились в УВД Баткенской области.
- В минувшую субботу к нам поступило заявление о том, что пропал без вести 27-летний Газыбек Козубаев, - сказали в милиции. - Заявление зарегистрировали в ЕРПП. Ведется следствие. Пока не можем сказать, действительно ли молодой человек был похищен и держат ли его в заложниках. О появлении новой информации по данному делу сообщим дополнительно.
Vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!