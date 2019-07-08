Кыргызстанца похитили и держат в заложниках в Таджикистане?

В Баткене без вести пропал 27-летний парень. Милиция проверяет версию местных жителей

Отечественные СМИ распространили информацию о том, что 27-летний житель села Достук Баткенского района Газыбек Козубеков пропал. Со ссылкой на местных жителей сообщается, что молодого человека якобы похитили таджикистанские партнеры и держат его в заложниках.

Vesti.kg обратились в УВД Баткенской области.

- В минувшую субботу к нам поступило заявление о том, что пропал без вести 27-летний Газыбек Козубаев, - сказали в милиции. - Заявление зарегистрировали в ЕРПП. Ведется следствие. Пока не можем сказать, действительно ли молодой человек был похищен и держат ли его в заложниках. О появлении новой информации по данному делу сообщим дополнительно.

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