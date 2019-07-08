Могерини заявила, что вопрос о кыргызском правозащитнике Азимжане Аскарове обсуждается

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что вопрос об осужденном на пожизненный срок правозащитнике Азимжане Аскарове находится на стадии обсуждения.

После встречи министров иностранных дел «Европейский Союз – Центральная Азия» в Бишкеке, отвечая на вопрос «Азаттыка», она сказала: «Все вопросы, связанные с этой проблемой обсуждаются. Я отмечу, что вопросы обсуждаются в условиях открытости и конструктивного обмена мнениями».

Перед приездом в Бишкек Фредерики Могерини 8 международных правозащитных организаций обратились к ней с просьбой призвать освободить Азимжана Аскарова. В обращении отмечалось, что здоровье 68-летнего правозащитника ухудшилось и необходимо отправить его на лечение за рубеж.

Азимжан Аскаров осужден на пожизненный срок лишения свободы по обвинению организации беспорядков во время июньских событий 2010 года. Сам он вину не признает.