Освобождение Азиза Батукаева. Следствие не может найти Бусурманкула Табалдиева

В рамках расследования уголовного дела по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева следователи намеревались допросить бывшего секретаря Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председателя ГКНБ Бусурманкула Табалдиева.

Однако местонахождение 70-летнего генерал-полковника правоохранительные органы не могут установить. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

По некоторым данным, Бусурманкул Табалдиев покинул Кыргызстан сразу после того, как произошел целый ряд арестов бывших чиновников, по версии следствия, причастных к незаконному освобождению вора в законе.

Бусурманкул Табалдиев с 2011 до 2013 года возглавлял Совет обороны, в 2013-м назначен главой ГКНБ.

Как отмечают эксперты, глава Совета обороны, а позже спецслужб Бусурманкул Табалдиев не мог не знать и не принимать участия в операции по незаконному освобождению криминального авторитета.

В 2013 году Турсунбек Акун, будучи омбудсменом страны, публично заявлял со ссылкой на Бусурманкула Табалдиева, что Азиз Батукаев смертельно болен.

По некоторым данным, Бусурманкул Табалдиев сбежал в Турцию. Пока нет информации о том, объявлен ли он в международный розыск.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. 15 июня ее госпитализировали в Национальный кардиологический центр. Арестован экс-судья Нарынского областного суда Жапар Эрматов. Под арест взят бывший заведующий отделом безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Марат Бекенов.

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