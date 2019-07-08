Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокат Айбека Калиева срывает процесс

От госадвоката Айбек Калиев отказался.

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Процесс в очередной раз чуть не сорвался из-за опоздания адвоката бывшего главы Энергохолдинга Айбека Калиева Эрниса Саданбекова. Сторона обвинения заявила, что по вине защиты Калиева откладывается суд. Либо юристы по согласованию с обвиняемым намеренно затягивают дело, либо действуют вразрез интересам подзащитного. Обвинение предложило предоставить Айбеку Калиеву государственного адвоката.

Эрнис Саданбеков пояснил, что в это же время у него другой процесс. «Пусть Калиев наймет себе еще юриста, если кошелек позволяет. Я что, целыми днями должен заниматься одним Калиевым?» — возмутился он.

Судья Инара Гилязетдинова попросила подсудимого обратить внимание на расстановку приоритетов его адвоката. «Почему я должна упрашивать вас явиться на процесс? Мы вам звонили. Один говорит, чтобы его не беспокоили, другой постоянно недоступен», — сказала она.

От госадвоката Айбек Калиев отказался.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.

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