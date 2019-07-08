Госветинспекция: Ветеринарные палаты России и Кыргызстана ознакомились с работой частных ветклиник в Бишкеке

Состоялась встреча директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности с представителями ветеринарных палат Российской Федерации и Республики Казахстан.

Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

Стороны ознакомились с деятельностью инспекции, а также с будущими планами для совершенствования ветеринарной службы.

Основной целью встречи является обмен опытом и оказание консультативной помощи коллегам из России и Казахстана о создании Ветеринарного статуарного органа в своих странах и обсуждение новых совместных проектов в области непрерывного профессионального развития.

По данным, гости ознакомились с работой частных ветеринарных клиник в Бишкеке.





Tazabek