Госветинспекция: Ветеринарные палаты России и Кыргызстана ознакомились с работой частных ветклиник в Бишкеке

Состоялась встреча директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности с представителями ветеринарных палат Российской Федерации и Республики Казахстан.
Об этом сообщила пресс-служба инспекции.
Стороны ознакомились с деятельностью инспекции, а также с будущими планами для совершенствования ветеринарной службы.
Основной целью встречи является обмен опытом и оказание консультативной помощи коллегам из России и Казахстана о создании Ветеринарного статуарного органа в своих странах и обсуждение новых совместных проектов в области непрерывного профессионального развития.
По данным, гости ознакомились с работой частных ветеринарных клиник в Бишкеке.
Tazabek
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!