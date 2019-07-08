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В Кыргызстане начинается прием абитуриентов в ВУЗы

В Кыргызстане с 8 июля начинается первый тур отбора и зачисления абитуриентов в вузы республики.

Об этом сообщает пресс-служба МОН КР.

 

1 тур

 

8-10 июля – сбор отрывных талонов

10 июля в 14:00 завершается сбор отрывных талонов

11 июля до 10:00 вывешиваются списки абитуриентов, допущенных к экзаменам

11-13 июля подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз

 

2 тур

 

15-17 июля – сбор отрывных талонов

17 июля в 14:00 завершается сбор отрывных талонов

18 июля до 10:00 вывешиваются списки абитуриентов, допущенных к экзаменам

18-20 июля подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз

 

3 тур (проводится с разрешения МОН КР)

 

22-24 июля – сбор отрывных талонов

24 июля в 14:00 завершается сбор отрывных талонов

25 июля до 10:00 вывешиваются списки абитуриентов, допущенных к экзаменам

25-27 июля подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз 

 

 

 

Билим АКИpress 

           

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