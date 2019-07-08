В Кыргызстане начинается прием абитуриентов в ВУЗы

В Кыргызстане с 8 июля начинается первый тур отбора и зачисления абитуриентов в вузы республики.
Об этом сообщает пресс-служба МОН КР.
1 тур
8-10 июля – сбор отрывных талонов
10 июля в 14:00 завершается сбор отрывных талонов
11 июля до 10:00 вывешиваются списки абитуриентов, допущенных к экзаменам
11-13 июля подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз
2 тур
15-17 июля – сбор отрывных талонов
17 июля в 14:00 завершается сбор отрывных талонов
18 июля до 10:00 вывешиваются списки абитуриентов, допущенных к экзаменам
18-20 июля подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз
3 тур (проводится с разрешения МОН КР)
22-24 июля – сбор отрывных талонов
24 июля в 14:00 завершается сбор отрывных талонов
25 июля до 10:00 вывешиваются списки абитуриентов, допущенных к экзаменам
25-27 июля подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз
Билим АКИpress
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