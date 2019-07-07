Выяснилось, почему кыргызстанец ударил уроженца Нигерии возле ЦУМа в Бишкеке

По словам задержанного, иностранец попросил не снимать его на телефон и якобы выражался нецензурными словами
Сегодня ночью скончался гражданин Нигерии Тижжани Али Абубакир, которого на днях избили возле столичного торгового центра «ЦУМ». Пострадавший после инцидента находился в коме.
Сегодня стали известны подробности резонансного происшествия.
«В ходе досудебного производства подозреваемый К.Э. пояснил, что он 2 июля рядом с торговым центром ГУМ «Чынар» в прямом эфире в соцсетях разговаривал со своими друзьями, - пишет на своей странице в сети Фейсбук замначальника пресс-службы МВД Карима Аманкулова. - Во время телефонного разговора к нему подошел иностранный гражданин и сказал, чтобы он не снимал его на телефон. На что К.Э. ответил: «Я не снимал вас на телефон». После Т.А. начал выражаться нецензурными словами. Далее словесная перепалка продолжилась по пути к торговому центру «ЦУМ», где К.Э., не выдержав оскорбительных слов, ударил рукой по лицу Т.А., от чего тот упал затылком на землю».
В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках досудебного производства по ст.138 ч.1 УК КР.
VESTI.KG
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