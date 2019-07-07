Экс-глава МВД Молдомуса Конгантиев оправдан​

Адвокат бывшего министра внутренних дел просит дать оценку действиям сотрудников прокуратуры

​Экс-министр внутренних дел Кыргызстана Молдомуса Конгантиев оправдан. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.​

Решение принял Первомайский районный суд Бишкека. По словам юриста, также был снят арест с имущества экс-главы МВД.​

- Конгантиева оправдали по двум эпизодам, – отметил он. – Суд постановил, что в его действиях нет состава преступления. В ходе заседания гособвинители не смогли предъявить обвинение. И я считаю, что теперь генпрокурор должен дать оценку действиям сотрудников, которые отменили постановление ГКНБ и направили дело в суд.​

Айткулов напомнил, что ранее ГКНБ прекратил уголовное дело в отношении Молдомусы Конгантиева в связи с отсутствием состава преступления, однако Генеральная прокуратура позже отменила постановление Госкомитета национальной безопасности.​ ​ ​ ​

Напомним, что Молдомусу Конгантиева обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ст. 305 ч. 2 п. п. 2, 4, 5 «Превышение должностных полномочий» и 316 ч. 1 «Халатность» УК КР.

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