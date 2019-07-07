Жена Мурата Суталинова: Химиотерапия уже не помогает, готовимся к операции

По словам врачей, бывшему председателю ГКНБ помимо опухоли необходимо также удалить 60% печени

Мурату Суталинову предстоить перенести операцию по удалению опухоли и 60% печени. Об этом Vesti.kg сообщила супруга освобожденного экс-главы Госкомитета национальной безопасности Гульнара Суталинова.

- Мы прошли некоторые обследования для операции, - сказала она. - По словам врачей, помимо вновь образовавшейся опухоли в ложе удаленной почки, необходимо удалить ещё и 60 процентов печени. За то время, пока его не выпускали на свободу, опухоль значительно увеличилась и появились новые метастазы. Химиотерапия уже не помогает. Готовимся к операции.

Напомним, Мурат Суталинов 7 мая по решению Бишкекского горсуда вышел на свободу.

Бывший председатель ГКНБ был приговорен к 20 годам заключения по делу о событиях 7 апреля 2010 года.

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