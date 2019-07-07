Манас Арабаев отпущен под домашний арест

Бывший заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев отпущен под домашний арест.

Меру пресечения 5 июля изменил Первомайский районный суд Бишкека, сообщают кыргызстанские СМИ.

Манас Арабаев был задержан 2 июня. Во время президентства Атамбаева его называли «куратором судебной системы», который вмешивался в кадровые вопросы и решения судей. ГКНБ задержал Арабаева по статье «Коррупция». По данным ГКНБ, его подозревают в злоупотреблении должностным положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов.

2 июля в эфире телеканала «Ала-Тоо 24» была показана программа, в которой заявлялось о причастности супруги бывшего президента Раисы Атамбаевой к рейдерскому захвату имущества зарубежных инвесторов.

Официальный представитель партии СДПК, советник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева заявила, что все обвинения против Раисы Атамбаевой являются не более чем черным пиаром.

«Это черный пиар, направленный на формирование общественного мнения. Там было много утрированной информации, но не было фактов. Это было сделано для того, чтобы очернить человека», — сказала Жолдубаева.

Сам экс -президент КР Алмазбек Атамбаев назвал обвинения «полным бредом», отметив, что это попытки власти ввести в заблуждение людей. «Не было такого и не могло быть, у нее не было нужды в деньгах», заявил А.Атамбаев.





Автор K-News