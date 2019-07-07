Наставил пистолет и ударил. В столице пострадали сотрудники Бишкекасфальтсервиса

5 и 6 июля ночью во время работ по заливке трещин пострадали сотрудники Бишкекасфальтсервиса.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, два инцидента произошли на перекрестке улиц Байтика Баатыра и Скрябина.
Мужчина на Honda Fit, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбил сотрудников предприятия, которые выполняли свою работу.
«Угрожая пистолетом, он ударил одного из них по голове и скрылся с места происшествия. Сейчас работник О.К. 1990 года рождения лежит в больнице, в отделении нейротравматологии, с травмой головы», — сообщили в мэрии.
На этом же участке сбит сотрудник Бишкекасфальтсервиса.
«Водитель, молодой парень 1995 года рождения, в объяснительном письме указал, что отвлекся на телефон. Сотрудник МП находится в коме в отделении реанимации», — отметили в мэрии.
В муниципалитете добавили, что работник городской службы при выполнении своих обязанностей соблюдал правила безопасности на дорогах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/122826/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!