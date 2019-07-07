Наставил пистолет и ударил. В столице пострадали сотрудники Бишкекасфальтсервиса

5 и 6 июля ночью во время работ по заливке трещин пострадали сотрудники Бишкекасфальтсервиса.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, два инцидента произошли на перекрестке улиц Байтика Баатыра и Скрябина.

Мужчина на Honda Fit, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбил сотрудников предприятия, которые выполняли свою работу.

«Угрожая пистолетом, он ударил одного из них по голове и скрылся с места происшествия. Сейчас работник О.К. 1990 года рождения лежит в больнице, в отделении нейротравматологии, с травмой головы», — сообщили в мэрии.

На этом же участке сбит сотрудник Бишкекасфальтсервиса.

«Водитель, молодой парень 1995 года рождения, в объяснительном письме указал, что отвлекся на телефон. Сотрудник МП находится в коме в отделении реанимации», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что работник городской службы при выполнении своих обязанностей соблюдал правила безопасности на дорогах.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/122826/

