Лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева отпустили на похороны тещи.
Об этом 24.kg сообщили в секретариате политической организации.
Отметим, мама его супруги Айгуль скончалась в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.
Верховный суд 16 июля пересмотрит уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам.
Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) для коррекции лечения и обследования.
В 2018-м у Омурбека Текебаева диагностировали стенокардию, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.
Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/122807/
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