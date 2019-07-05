Портреты «Раима-миллиона» на стене дома в мэрии Бишкека назвали вандализмом. Нарушителей накажут

Столичная администрация объясняет активистам, что против коррупции можно бороться другими способами и не портить при этом имущество

В Бишкеке набирает обороты акция против коррупции, которую несколько недель назад в соцсетях запустила экс-депутат Жогорку Кенеша Ширин Айтматова. По ее инициативе был разработан рисунок, который многие принялись наносить на футболки. На картинке изображен человек, похожий на Раимбека Матраимова.

Тем временем своеобразный флешмоб уже перешел из соцсетей на улицы столицы.

На стенах домов и зданий появляются портреты мужчины, с надписью «уурда». Пользователи Сети уже узнали в рисунке экс-зампредседателя ГТС Раимбека Матраимова, известного в народе как «Раим-миллион».

Накануне в соцсетях горожанин опубликовал видео, где показал стену жилого дома, на которую нанесли указанные портреты.

Между тем, руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев пояснил акция незаконна и оценивается как вандализм.

— Все рисунки, нанесенные на муниципальные, частные здания без разрешения учредителей, незаконны, — подчеркнул он. — Даже если там будет написано «Да здравствует Кыргызстан», это тоже запрещено и является порчей имущества. Есть другие методы борьбы с коррупцией и объяснения своей идеи. Видите же, как мы стараемся очистить город от тех же рекламных плакатов. Сейчас мы даем задания своим службам, чтобы они стирали эти портреты, если заметят их на зданиях госучреждений. Частники же сами обязаны очистить.

Вместе с тем Балбак Зарлыкович добавил, что авторы акции против коррупции могут быть наказаны.

— Если рисунки или плакаты появятся на стенах госучреждений или на памятниках, мы будем искать авторов и принимать меры, — предупредил он. — Их действия расцениваются как вандализм.

Источник: vesti.kg