В Корее начата программа найма сезонных рабочих из Кыргызстана

В 2019 году запущена программа найма граждан Кыргызской Республики на сезонные сельскохозяйственные работы в Южной Корее.

Об этом сообщает посольство Кыргызстана в Южной Корее.

Согласно программе «Сезонные сельскохозяйственные рабочие» в провинцию Канвондо (Южная Корея) прибыли граждане Кыргызстана (116 человек) для временного трудоустройства на фермах Республики Корея.

«Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Динара Кемелова приняла участие на церемонии приветствия группы кыргызстанцев, прибывших в район Индже провинции Канвондо.

В своей речи, посол отметила важность участия Кыргызстана в данной программе и обратилась с просьбой к гражданам КР соблюдать законы страны пребывания, хорошо трудиться для дальнейшего увеличения подобных трудовых квот в будущем.

Также состоялась двусторонняя встреча Посла Динары Кемеловой с Главой района Индже Цой Санг Ги, на которой Посол поблагодарила корейскую сторону за предоставленную возможность временного трудоустройства кыргызстанских граждан, предоставляющего также уникальный шанс изучения корейского опыта развития сельского хозяйства.

Стороны обсудили меры по созданию хороших условий проживания и работы кыргызстанских граждан, которые будут трудиться на полях корейских фермеров до октября 2019 года, а также соблюдение их трудовых прав», сообщает посольство.

На встрече посла с вице-губернатором провинции Канвондо Чон Ман Хо Д.Кемелова передала на рассмотрение корейской стороны проект Меморандума о сотрудничестве между между Нарынской областью и провинцией Канвондо.

Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота, развития транспортных сообщений и обмена опытом в различных сферах экономики. Посол КР предложила корейской стороне более активно участвовать в инвестиционных проектах Кыргызстана

Автор K-News