В лагере “Хан-Тенири” Иссык-Кульской области произошло убийство. МВД проводит спецоперацию по задержанию преступника и освобождению заложницы

4 июля примерно в 12.20 часов в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило сообщение из пограничной заставы о том, что в сыртовой зоне “Энгилчек” неизвестный из огнестрельного оружия застрелил заместителя начальника лагеря “Хан-Тенири” 48-летнего А.Д.
Об этом сообщает МВД Кыргызстана.
По данному сообщению на место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Иссык-Кульской области и ОВД Ак-Суйского района.
При опросе свидетелей было установлено, что работающий сторожем в лагере 29-летний житель села Тюп Смирнов Сергей, войдя в столовую, из огнестрельного оружия “Вепрь» произвел выстрел в заместителя начальника лагеря А.Д., смертельно ранив в область груди.
После этого выстрелил в область живота рабочему лагеря 31-летнему жителю г. Каракол М.К. Обедавший в это время 33-летний житель села Тасма Тюпского района И.У.попытался схватить Сергея Смирнова, но последний ножом нанес ему
ранение в руку, мужчине удалось выбежать из столовой, тем самым сохранил себе жизнь.
В результате произошедшего, от полученных ран заместитель начальника лагеря А.Д. скончался на месте происшествия, раненый в живот гражданин М.К. по пути в заставу для оказания медицинской помощи, также скончался. При опросе свидетелей также установлено, что подозреваемый в убийстве Смирнов Сергей, после совершения преступления взял в заложники находившую на смене сотрудника противочумной станции, 48-летнюю жительницу г. Каракол Л.И., и скрылся с места происшествия.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, в ОВД Ак-Суйского района в соответствии со ст. 97 (Убийство) УК КР начато досудебное производство. В настоящее время проводится специальная операция, направленная на задержание подозреваемого Смирнова Сергея и освобождение заложницы.
По предварительным данным преступление совершено на бытовой почве. На месте происшествия находится заместитель министр внутренних дел Мирлан Каниметов, который руководит операцией по установлению местонахождения, задержанию вооруженного преступника и освобождению заложника.
Автор K-News
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!