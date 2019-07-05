В лагере “Хан-Тенири” Иссык-Кульской области произошло убийство. МВД проводит спецоперацию по задержанию преступника и освобождению заложницы

4 июля примерно в 12.20 часов в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило сообщение из пограничной заставы о том, что в сыртовой зоне “Энгилчек” неизвестный из огнестрельного оружия застрелил заместителя начальника лагеря “Хан-Тенири” 48-летнего А.Д.

Об этом сообщает МВД Кыргызстана.



По данному сообщению на место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Иссык-Кульской области и ОВД Ак-Суйского района.

При опросе свидетелей было установлено, что работающий сторожем в лагере 29-летний житель села Тюп Смирнов Сергей, войдя в столовую, из огнестрельного оружия “Вепрь» произвел выстрел в заместителя начальника лагеря А.Д., смертельно ранив в область груди.



После этого выстрелил в область живота рабочему лагеря 31-летнему жителю г. Каракол М.К. Обедавший в это время 33-летний житель села Тасма Тюпского района И.У.попытался схватить Сергея Смирнова, но последний ножом нанес ему

ранение в руку, мужчине удалось выбежать из столовой, тем самым сохранил себе жизнь.



В результате произошедшего, от полученных ран заместитель начальника лагеря А.Д. скончался на месте происшествия, раненый в живот гражданин М.К. по пути в заставу для оказания медицинской помощи, также скончался. При опросе свидетелей также установлено, что подозреваемый в убийстве Смирнов Сергей, после совершения преступления взял в заложники находившую на смене сотрудника противочумной станции, 48-летнюю жительницу г. Каракол Л.И., и скрылся с места происшествия.



Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, в ОВД Ак-Суйского района в соответствии со ст. 97 (Убийство) УК КР начато досудебное производство. В настоящее время проводится специальная операция, направленная на задержание подозреваемого Смирнова Сергея и освобождение заложницы.

По предварительным данным преступление совершено на бытовой почве. На месте происшествия находится заместитель министр внутренних дел Мирлан Каниметов, который руководит операцией по установлению местонахождения, задержанию вооруженного преступника и освобождению заложника.

Автор K-News