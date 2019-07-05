Кыргызстан — первая страна в Центральной Азии, положившая конец безгражданству

Кыргызстан положил конец безгражданству в стране, вручив 50 свидетельств о рождении и паспортов лицам без гражданства, включая 15 детей.
Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Уточняется, что они стали последними известными лицами без гражданства в Кыргызстане и теперь будут иметь те же права, что и любой другой гражданин республики.
В результате прорыва в глобальной борьбе с безгражданством Кыргызская Республика стала ярким примером того, как данное явление можно искоренить, доведя число лиц без гражданства в стране с более чем 13 тысяч до нуля всего за пять лет. - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Распад Советского Союза в 1990-х годах оставил сотни тысяч людей по всей Центральной Азии без гражданства, в том числе в Кыргызстане. В рамках проводимой УВКБ ООН кампании #IBelong, которая стартовала в 2014 году с целью положить конец безгражданству, правительство республики совместно с партнерами выявили в стране 13 тысяч 700 человек без гражданства, включая более двух тысяч детей.
«Лидерство Кыргызстана в урегулировании известных случаев безгражданства является замечательным примером, которым, я надеюсь, другие будут восхищаться и примут во внимание», — сказал Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев.
Безгражданство затрагивает миллионы людей во всем мире, часто лишая их основных прав и официального признания, что большинство людей считает само собой разумеющимся.
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