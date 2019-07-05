Дело Кулматова и Ибраимова: Гособвинители давят на свидетелей, - адвокат

В Ленинском районном суде Бишкека 5 июля продолжился судебный процесс по делу экс-мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
Гособовинители начали допрашивать свидетеля по эпизоду ТНК «Дастан», где председателем правления был А.Ибраимов.
«Первый контракт между ТНК «Дастан» и ОсОО «Дастан Инжиниринг», был заключён в 2011 году о поставках изделий в Индию. Почему данный контракт не был продлен, а заключён новый, но уже стоимость выше? Эти же вопросы решал председатель правления Ибраимов? Он же принимал решения?», - спрашивают гособвинители у свидетеля.
Адвокат Сергей Слесарев заявил протест. По его мнению, вопросы гособвинения должны задавать в суде, а не зачитывать показания свидетеля.
«Гособвинения зачитывают показания и спрашивают: было или нет? Зачем они давят на свидетеля? Я выражаю протест и прошу сделать замечание», - заявил он.
Судья Кубанычбек Касымбеков отклонил протест.
Бывшие мэры и другие подсудимые обвиняются в коррупции: по строительству школы в Калыс-Ордо, растрате средств в ОАО ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков.
«Сводка» (АКИpress)
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!