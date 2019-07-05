Дело Кулматова и Ибраимова: Гособвинители давят на свидетелей, - адвокат

В Ленинском районном суде Бишкека 5 июля продолжился судебный процесс по делу экс-мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Гособовинители начали допрашивать свидетеля по эпизоду ТНК «Дастан», где председателем правления был А.Ибраимов.

«Первый контракт между ТНК «Дастан» и ОсОО «Дастан Инжиниринг», был заключён в 2011 году о поставках изделий в Индию. Почему данный контракт не был продлен, а заключён новый, но уже стоимость выше? Эти же вопросы решал председатель правления Ибраимов? Он же принимал решения?», - спрашивают гособвинители у свидетеля.

Адвокат Сергей Слесарев заявил протест. По его мнению, вопросы гособвинения должны задавать в суде, а не зачитывать показания свидетеля.

«Гособвинения зачитывают показания и спрашивают: было или нет? Зачем они давят на свидетеля? Я выражаю протест и прошу сделать замечание», - заявил он.

Судья Кубанычбек Касымбеков отклонил протест.

Бывшие мэры и другие подсудимые обвиняются в коррупции: по строительству школы в Калыс-Ордо, растрате средств в ОАО ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков.

«Сводка» (АКИpress)